POL-VIE: Unfall im Kreisverkehr - Radfahrerin wird leicht verletzt

Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr fuhr eine 18-jährige Frau auf ihrem Pedelec im Kreisverkehr an der Bahnstraße. Sie kam aus Richtung St. Töniser Straße und wollte in Richtung Korschenbroicher Straße weiterfahren. An der Bahnstraße stand eine 74-jährige Willicherin, die mit ihrem Pkw dort angehalten hatte. Als sie anfuhr, kam es zur Kollision mit der Radfahrerin. Die 18-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Soweit zum Unfallhergang. Die Ursache ist hier vermutlich ein Fehler beim Einfahren in den Kreisverkehr. Abbiege- und Vorfahrtsversstöße sind immer noch die häufigsten Unfallursachen im Kreis Viersen. Grade die Situation an großen Kreisverkehren, so wie an der Bahnstraße in Willich, verlangt von den Verkehrsteilnehmern höchste Aufmerksamkeit. Denn nicht immer sind Radfahrende in der richtigen Richtung unterwegs. Sie können, wie auch zum Beispiel Fußgänger, sowohl von links als auch von rechts kommen. Unser Appell deshalb: Seien Sie, wenn Sie an große Kreuzungen oder an Kreisverkehren kommen, besonders wachsam und lassen Sie sich Zeit, bevor Sie abbiegen. Schauen Sie genau hin, ob nicht doch ein Strauch oder ein Verkehrszeichen die komplette Sicht verdecken. "Blickkontakt kann Leben retten" und verhindert Unfälle. Am besten ist es, wenn nach dem Blickkontakt noch ein Lächeln folgt. Denn dann hat man die wichtigste Grundregel beachtet und sogar bestätigt. Sie lautet: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Also: "Aug in Aug" statt "Aug um Aug"! /wg (129)

