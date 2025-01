Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugen gesucht: Verursacher nach Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten flüchtig

Bad Kreuznach, L379 in FR Feilbingert (ots)

Am Freitag, den 03.01.2025, gegen 17:38 Uhr kam es auf der L379 (von Bad Münster am Stein - Ebernburg in Fahrtrichtung Feilbingert) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Aufgrund einer Panne kamen zuvor zwei Fahrzeuge auf dem Fahrstreifen in Fahrtrichtung Feilbingert, ca. 300 Meter nach der Abfahrt zum Schloss Ebernburg, zum Stehen. Der unbekannte Unfallverursacher (ebenfalls in Fahrtrichtung Feilbingert) setzte zum Überholen des Pannenfahrzeugs an. Hierbei schätzte er die Distanz zu zwei entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern falsch ein, sodass zunächst die 41-jährige Fahrerin mit ihrem PKW eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand durchführen musste. Die wiederum hinter ihr fahrende 20-jährige Fahrzeugführerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem abbremsenden PKW. Hierbei wurde die 20-jährige Fahrerin und ihre 25-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Beim vorausfahrenden, abbremsenden Fahrzeug entstand Sachschaden am Fahrzeugheck. Die 41-jährige Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach seinem Überholvorgang unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ist bislang nicht bekannt.

Zur Verkehrsunfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle musste die L379 für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden.

Zur Ermittlung des flüchtigen Unfallverursachers und zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

