POL-WAF: Sendenhorst. Frontalzusammenstoß beim Abbiegen. Zwei Personen leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (13.12.2024) um 17.10 Uhr kam es an der Einmündung Hoetmarer Straße / Raiffeisenstraße in Sendenhorst zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Sendenhorst befuhr die Hoetmarer Straße in Richtung Hoetmar und bog nach links in die Raiffeisenstraße ab. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 50-jährigen Sendenhorsters, der die Hoetmarer Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Rettungskräfte brachten die beiden Autofahrer in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 8.500 Euro.

