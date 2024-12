POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Tödlicher Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (12.12.2024) um 12.15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in eine leerstehende Halle an der Straße Am Ruthenfeld eingebrochen worden war. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zur Halle und durchsuchten diese. Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatörtlichkeit gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per ...

