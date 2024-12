Polizei Warendorf

POL-WAF: Westbevern-Vadrup. Einbruch in Kiosk - Täter in U-Haft

Warendorf

Zeugen und Polizei ist es zu verdanken, dass ein Einbruch in einen Vadruper Kiosk geklärt ist und der Täter in Untersuchungshaft sitzt.

Der 29-jährige Mann aus Altenberge wurde durch Zeugen dabei beobachtet, wie er am Mittwoch (11.12.2024, 12.30 Uhr) durch ein Fenster in dem Kisok am Bahnweg stieg und anschließend flüchtete. Aufgrund genauer Personen-Beschreibungen mehrerer Zeugen und sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei, stellten Beamte den Mann in der näheren Umgebung fest und nahmen ihn in Gewahrsam.

Eine Richterin am Amtsgericht Warendorf erließ am Donnerstagvormittag (12.12.2024) Haftbefehl gegen den Altenberger und ordnete Untersuchungshaft an.

