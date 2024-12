POL-WAF: Beckum. Ohne Führerschein und Versicherung im Auto - alkoholisiert

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag (10.12.2024) in eine Werkstatt in Sendenhorst eingebrochen. Über ein Tor verschafften sie sich zwischen 17.00 Uhr und 22.35 Uhr Zugang zu dem Firmengelände am Schörmelweg und anschließend zu einem Werkstatt-Container. Hier stahlen sie einen Tresor und flüchteten damit. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

