Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sprayeraktion wurde abgebrochen

Jena (ots)

Der Polizei wurden in der Sonntagnacht zwei Personen mitgeteilt, die an einer Fassade in der Kronfeldstraße ihre künstlerischen, aber auch strafbewährten Fähigkeiten mittels Farbdosen präsentierten. Kurz vor Eintreffen der Beamten flüchteten die beiden männlichen Personen unerkannt. Einer der beiden soll einen blauen Jogginganzug getragen haben. Im Ausmaß von 1,8 mal 5 Metern wurde ein unleserliches, augenscheinlich nicht fertiggestelltes Graffito in silberner Farbe angebracht. Die Täter sollen gegen 23:30 Uhr in Richtung Otto-Schott-Straße geflüchtet sein. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Jena unter Angabe des Aktenzeichens 0284345/2024 zu melden (Tel. 03641 81-0 oder E-Mail id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

