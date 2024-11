Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kriminalgeschehen

Jena (ots)

Fast täglich grüßt ein Graffiti:

Unbekannte haben in der Nacht vom 01. auf den 02.11. ein 2 Meter mal 7 Meter großes Graffiti auf eine Grundstücksmauer im St.-Florian-Weg aufgebracht. Der Schriftzug "FCC!" in blauer Sprühfarbe lässt kaum Zweifel an der Herkunft des Graffiti zu. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641-810 entgegen.

sinnlose Zerstörung:

Unbekannte haben in der Ernst-Schneller-Straße und Liselotte-Herrmann-Str. an mehreren Fahrzeugen Sachschäden verursacht. Allein bei 5 Fahrzeugen wurden hierbei die Heckscheibenwischer abgerissen. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641-810 entgegen.

