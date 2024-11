LPI-J: Verkehrsgeschehen Geisterfahrt um Mitternacht

Apolda (ots) - Mit einem E-Roller fuhr ein Jugendlicher am Samstag Nachmittag fast ungebremst über einen Fußgängerüberweg in der Innenstadt von Apolda. Der Fahrer eines herannahenden PKW hatte keine Chance und sah den Elektroroller zu spät. Es kam zu Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer Verletzungen zuzog, sodass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zum Glück konnte der Jugendliche nach ärztlicher Untersuchung noch ...

