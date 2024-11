LPI-J: Berauscht durch die Nacht

Jena (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 01.11.2024 zu Samstag, 02.11.2024 im Waldsiedlungsmarkt in Hermsdorf, Saale-Holzland-Kreis, in zwei dort ansässige Geschäfte ein. Sie verursachten Sachschaden und stahlen diverse Gegenstände. Wer kann Hinweise geben, wer hat in der Zeit von Mitternacht bis zum Morgen etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Saale Holzland, Tel.: 036428-640. Rückfragen ...

