Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Zwei Brände rufen Feuerwehr und Polizei auf den Plan/Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Riedstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (27.08.) kam es gegen 3.15 Uhr nahezu zeitgleich zu zwei Bränden in Goddelau und Crumstadt, die die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen haben.

Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte und meldeten den Brand von drei Mülltonnen vor einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße in Goddelau. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Dennoch wurde die Hausfassade durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro.

Zur etwa gleichen Zeit kam es zu einem weiteren Brand an einem Holzstapel im Bereich einer Gartenhütte auf einem Grundstück in der Neckarstraße in Crumstadt. Die Hütte wurde dadurch beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf circa 2500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell