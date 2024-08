POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Abtsteinach (ots) - Am Sonntag (25.08.) gegen 16:05 Uhr ereignete sich in der Ortsstraße, in Höhe der Einmündung des Vöckelsbacher Weges ein Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Fahrerin eines blauen Opel Corsa stand in Höhe der Einmündung und wollte einen entgegenkommenden PKW Mercedes vorbei fahren lassen. Während der Vorbeifahrt berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge und wurden beschädigt. An dem ...

