POL-HP: Abtsteinach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Abtsteinach (ots)

Am Sonntag (25.08.) gegen 16:05 Uhr ereignete sich in der Ortsstraße, in Höhe der Einmündung des Vöckelsbacher Weges ein Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Fahrerin eines blauen Opel Corsa stand in Höhe der Einmündung und wollte einen entgegenkommenden PKW Mercedes vorbei fahren lassen. Während der Vorbeifahrt berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge und wurden beschädigt. An dem PKW Opel Corsa entstand ein Sachschaden von 500,- Euro. Unmittelbar nach dem Unfall kam es zu einem kurzen Wortwechsel zwischen beiden Verkehrsteilnehmern, danach entfernte sich der Fahrer des Mercedes von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207 / 94050 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PHK Wittmann, PSt. Wald-Michelbach

