POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Emmerich am Rhein (ots) - Am Mittwoch (10. Januar 2024) kam es zwischen 11:45 Uhr und 11:50 Uhr an der Van-Gülpen-Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grauer Volvo S40, welcher in einer Parkbucht parallel zur Straße abgestellt gewesen war, am linken Außenspiegel beschädigt. Der Wagen ist auf eine 49-jährige Frau aus Kleve zugelassen. ...

