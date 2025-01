Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Frau im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach von Auto angefahren

Bad Kreuznach - Schwabenheimer Weg (ots)

Am Freitagvormittag des 03.01.2025 gegen 10:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach. Ein 67 - Jähriger aus Wallhausen wollte mit seinem Auto von dem Tankstellengelände in den Schwabenheimer Weg einbiegen. Hierbei übersah er eine 69 - jährige Fußgängerin aus Hackenheim und kollidierte mit ihr. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau auf die Straße geschleudert und erlitt starke Schmerzen. Glücklicherweise befand sich zufällig eine Rettungssanitäterin vor Ort, sodass die Frau direkt betreut werden konnte. Das Verletzungsbild der Hackenheimerin ist aktuell noch nicht bekannt, da sie sich zur Abklärung im Krankenhaus befindet. Es besteht jedoch nach aktuellem Ermittlungsstand keine Lebensgefahr. An dem Auto des 67 - Jährigen ist kein Schaden entstanden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

