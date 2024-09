Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Speyer (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr befuhr ein 75-jähriger PKW-Fahrer die Petschengasse in Fahrtrichtung Eselsdamm. An der abknickenden Vorfahrt wollte er geradeaus weiter in die Fritz-Ober-Straße einfahren. Ein 56-jähriger befuhr mit seinem Leichtkraftrad den Eselsdamm in Fahrtrichtung Petschengasse und folgte der abknickenden Vorfahrt durch Linksabbiegen. Der PKW-Fahrer übersah den bevorrechtigten Rollerfahrer, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Durch den Sturz erlitt der Rollerfahrer leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.500 EUR.

