Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Abbiegeunfall fordert schwer verletzte Person

Grefrath (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in der Straße Burgdyk in Grefrath gegen 7 Uhr zu einem Unfall. Ein 24-Jähriger aus Viersen fuhr auf der B509 in Richtung Kempen und wollte nach links in die Straße Burgdyk einbiegen. Dabei missachtete er den vorfahrtberechtigten 39-Jährigen aus Grefrath, der aus Richtung Kempen kommend die Kreuzung überqueren wollte. Durch die Kollision wurde der Mann aus Grefrath schwer verletzt. /jk (128)

