POL-VIE: Grefrath-Mülhausen: Kind wird von Fahrradfahrer angefahren - Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen

Grefrath-Mülhausen (ots)

Am Mittwoch, den 15. Januar, kam es gegen 7:20 Uhr zu einem Unfall an einer Bushaltestelle in der Grefrather Straße. Ein 6-jähriger Junge aus Grefrath wartete an der besagten Bushaltestelle. Als der Bus sich näherte, trat er einen Schritt vor. In diesem Moment fuhr ein unbekannter Radfahrer auf dem Gehweg aus Richtung Kempen kommend vorbei und traf mit seinem Lenkrad den Kopf des Jungen. Dieser stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Mann setzte seine Fahrt mit dem Fahrrad fort. Er ist etwa 50-55 Jahre alt, zwischen 180 und 190 cm groß, schlank und hat ein schmales Gesicht. Er trug eine Mütze, eine blaue Jacke und eine dunkle Hose. Er fuhr ein dunkles E-Bike mit grauen Griffstücken. Haben Sie Hinweise zu dem Mann? Kennen Sie jemanden, auf den diese Beschreibung passt und der zumindest bis Mitte Januar wohl regelmäßig morgens dort unterwegs war? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (125)

