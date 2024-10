Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Balkonbrand in der Mainaustraße (04.10.2024)

Konstanz (ots)

Am Freitagnachmittag ist es auf dem Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mainaustraße zu einem Brand gekommen. Gegen 14 Uhr stellten Bauarbeiter das Feuer auf dem Balkon fest und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand durch schnelles Eingreifen zeitnah löschte. Ein Übergreifen auf das Gebäude konnte verhindert werden, es entstand jedoch trotzdem Sachschaden in noch unbekannter Höhe an der Außenfassade des Hauses. Die Scheibe der Balkontür und das Geländer wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach derzeitigem Sachstand liegt ein technischer Defekt an einem Elektrogerät nahe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell