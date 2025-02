Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Jugendliche brechen in Häuser auf Schrebergarten-Anlage - Haben Sie die zwei gesehen?

Nettetal-Breyell (ots)

Die Polizei sucht nach zwei Jugendlichen, die am Mittwoch in drei Gartenhäuser einer Schrebergartenanlage in der Paul-Therstappen-Straße eingebrochen sind. Gegen 16:45 Uhr beobachtete ein Zeuge die beiden, wie sie über Zäune der Schrebergärten kletterten und in insgesamt drei Gartenhäuser einbrachen. Anschließend flüchteten sie in Richtung Lötscher Weg. Die beiden männlichen Jugendlichen waren ca. 14 Jahre alt. Der eine trug einen blauen Hoodie, eine schwarze Jacke, schwarze Jeans und weiße Sneaker. Der andere trug eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke. Derzeit kann noch nicht gesagt werden, ob etwas aus den Gartenhäusern gestohlen wurde. Haben Sie Hinweise zu den beiden Jugendlichen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (130)

