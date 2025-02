Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungseinbruch - Täter erbeuten Schmuck und Kleidung

Nettetal-Lobberich (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines 54-jährigen Nettetalers an der Straße In der Loeheide ein. Der Sohn des Wohnungsinhabers stellte den Einbruch in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses und den Diebstahl von Schmuck und Kleidung fest. Sollten Sie im fraglichen Zeitraum an der genannten Örtlichkeit etwas Verdächtiges festgestellt haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (133)

