Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim, L438, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der L438 - Auto kommt bei Glätte von der Straße ab (05.02.2025)

Dürbheim, L438 (ots)

Am Mittwochabend hat sich auf der Landesstraße 438 zwischen Dürbheim und Böttingen ein Unfall ereignet. Eine 18-Jährige fuhr gegen 22 Uhr mit einem Toyota Aygo in Richtung Böttingen. Aufgrund von Glätte verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Dort kippt der Aygo um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Sowohl die 18-Jährige als auch eine gleichaltrige Mitfahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen. An dem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das Auto.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell