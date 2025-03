Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bundesstraße 254, Gem. Willingshausen (Schwalm-Eder-Kreis): Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorrad

Kassel (ots)

Heute, gg. 17:40 Uhr, kam es auf der B254 zwischen Trutzhain und Röllshausen in Höhe Willingshausen-Steina zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Nach derzeitigem Stand befuhr ein 20-jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem Motorrad die B254 aus Richtung Röllshausen kommend in Richtung Trutzhain. In Gegenrichtung fuhr ein 32-jähriger Pkw Fahrer aus dem Landkreis Kassel und wollte im Bereich Steina in einen Feldweg nach links abbiegen und übersah dabei den Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Fahrer und seine 28-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000EUR.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Marburg ein Gutachter hinzugezogen.

Neben den Einsatzkräften der Polizeistation Schwalmstadt waren noch die örtliche Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt eingesetzt.

Die B254 war für insgesamt drei Stunden vollgesperrt.

