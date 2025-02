POL-PDLD: Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs im Rahmen der Roadpol Truck & Bus-Aktion in Kalenderwoche 8 (17.-23.02.2025)

Offenbach an der Queich (ots) - Am Sonntagmittag gegen 14:15 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße die Kreisstraße von Insheim kommend in Richtung Offenbach. An der Einmündung zur Landesstraße 542 übersah der 84-Jährige eine 17-jährige Motorradfahrerin, die von Offenbach in Richtung Herxheim fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte ...

mehr