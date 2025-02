POL-ME: Unbekannte stehlen Autoschlüssel aus Fitnessstudio und entwenden VW Golf: Polizei ermittelt - Ratingen - 2502009

Polizei Mettmann

Unbekannte stehlen Autoschlüssel aus Fitnessstudio und entwenden VW Golf: Polizei ermittelt - Ratingen

Mettmann

Am Montagabend, 3. Februar 2025, brachen noch unbekannte Personen einen Spind in einem Ratinger Fitnessstudio auf. Mit dem gestohlenen Autoschlüssel entwendeten sie einen schwarzen VW Golf, der auf dem Parkplatz stand. Die Polizei ermittelt und rät zur Vorsicht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Ein 27-jähriger Duisburger trainierte zwischen 20:45 und 21:40 Uhr in einem Fitnessstudio an der Boschstraße in Ratingen. Als er nach dem Training in die Umkleide zurückkam, bemerkte er, dass sein Spind aufgebrochen und sein Autoschlüssel gestohlen wurde. Als der 27-Jährige danach zum Parkplatz des Fitnessstudios zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein ein Jahr alter VW Golf mit Duisburger Kennzeichen (DU) gestohlen wurde.

Der Duisburger alarmierte die Polizei, die sofort die Fahndung nach dem VW Golf einleitete. Bisher führten die Such- und Ermittlungsmaßnahmen aber zu keinem Erfolg. Der aktuelle Wert des Autos wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Die Tat erinnert an eine Serie von entwendeten Autos von den Parkplätzen von Fitnessstudios aus dem letzten Jahr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5880881, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5870782), bei der die Täter nach intensiven Ermittlungen festgenommen werden konnten. Inwiefern die aktuelle Tat mit der Serie aus dem Jahr 2024 in Zusammenhang gebracht werden kann, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei rät:

Seien Sie vorsichtig und nehmen Sie Ihre Wertsachen mit auf die Trainingsfläche. Lassen Sie vor allem Ihren Autoschlüssel nicht im Spind.

Hinweise zu dem Autodiebstahl nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell