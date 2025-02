Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich mehrere Fahrzeugaufbrüche - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2502007

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Samstag, 1. Februar 2025, haben bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gleich vier Autos in Langenfeld-Richrath aufgebrochen und Armaturenteile entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Samstagmorgen, 1. Februar 2025, wurden der Polizei gegen 10:30 Uhr gleich zwei Fahrzeugaufbrüche auf der Winkelstraße gemeldet. Unbekannte hatten in der Nacht in Höhe der Hausnummer 48 bei einem circa 11 Jahre alten BMW 318d die Seitenscheibe eingeschlagen und den Bordcomputer entwendet. Zudem waren sie gewaltsam in Höhe der Hausnummer 40 in einen drei Jahre alten blauen Mini Cooper eingedrungen, um dort das Tachometer sowie das Radio zu stehlen.

Ein weiterer Mini Cooper wurde an der nahegelegenen Erikastraße aufgebrochen. Ebenfalls in der Nacht auf Samstag, 1. Februar 2025, drangen der oder die Täter in den circa 8 Jahre alten weißen Mini One gewaltsam ein und entwendeten den Bordcomputer sowie das Radio.

Ein weiterer Mini Cooper, der an der Straße Götscher Weg abgestellt war, wurde ebenfalls zur gleichen Tatzeit aufgebrochen. Unbekannte stahlen hier aus dem circa 5 Jahre alten Auto das Infotainmentsystem sowie die Steuereinheit in der Mittelkonsole.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten jeweils ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Ob die Taten mit gleichgelagerten Autoaufbrüchen in der Zeit vom 17. Januar bis 19. Januar 2025 (wir berichteten in der ots-Mitteilung: "Täter entwendeten Airbags und Navigationsgeräte: Mehrere Autos ausgeschlachtet" unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5952213) in Hilden, Haan und Langenfeld in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, in Verbindung zu setzen.

