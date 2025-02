POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Haan / Hilden / Monheim am Rhein - 2502008

Polizei Mettmann

Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Haan

Hilden

Monheim am Rhein - 2502008

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

In der Zeit von Montagnachmittag, 27. Januar 2025, bis Mittwochnachmittag, 29. Januar 2025, kam es auf der Straße "Neuer Markt" zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Ford Focus hatte ihr Auto gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnumm 17 abgestellt. Als sie gegen 16:50 Uhr am 29.1.25 zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Beifahrerseite fest. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, hatte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf circa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Donnerstag, 30. Januar 2025, kam es auf der Otto-Hahn-Straße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines grauen Audi A1 Sportback mit einem Kennzeichen für die Stadt Wuppertal (W-) hatte ihr Auto gegen 7 Uhr in Höhe der Hausnummer 3 auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Gegen 16 Uhr kehrte sie zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden am Seitenschweller an der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandene Sachschaden auf circa 750 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Samstagmorgen, 1. Februar 2025, kam es auf der Plötzenseer Straße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 8:55 Uhr hielten sich Zeugen in Höhe der Hausnummer 10 an einer Zufahrt zu dem dortigen Parkplatz auf, als ein weißer Kleintransporter von dem Parkplatz auf die Plötzenseer Straße in Richtung Weddinger Straße einbog. Die Zeugen sahen, wie der Fahrer des Transporter beim Abbiegevorgang das Heck eines geparkten Toyota RAV4 beschädigte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen entfernte sich der Fahrer des weißen Transporters in unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro. Der Fahrer des Transporters kann als männlich und circa 40 bis 45 Jahre alt beschrieben werden. Er hatte eine Glatze und war von eher schlanker Statur.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

