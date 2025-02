Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonnen in Brand gesetzt - Polizei stellt 13-Jährigen - Heiligenhaus - 2502005

Mettmann (ots)

Aufmerksamen Zeuginnen und Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in Heiligenhaus am Freitagmittag, 31. Januar 2025, einen 13-jährigen Deutsch-Türken stellen konnte, nachdem dieser zuvor drei Mülltonnen in Brand gesetzt haben soll. Die Polizei ermittelt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:07 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei wegen einer brennenden Mülltonne an der Laubecker Straße alarmiert. Ein aufmerksamer Anwohner hatte einen Jungen beobachtet, der die Mülltonne in Brand gesetzt hatte und anschließend in unbekannte Richtung geflohen war. Der Zeuge konnte den Brand glücklicherweise mit eigenen Mitteln schnell löschen, so dass kein größerer Sachschaden entstanden war.

Nur wenige Minuten später meldete sich eine weitere Zeugin die angab, einen Jungen beobachtet zu haben, der auf dem Parkplatz des nahegelegenen Gymnasiums eine Mülltonne angezündet hatte. Nahezu zeitgleich kam es zu einem zweiten Mülltonnenbrand auf dem Parkplatz des Gymnasiums. Obwohl Einsatzkräfte der Feuerwehr beide Brände schnell löschten, konnte nicht verhindert werden, dass die Tonnen beschädigt wurden und ein jeweils geringer dreistelliger Sachschaden entstand.

Im Rahmen erster Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte der Polizei einen 13-Jährigen stellen, der aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung des Zeugen sowie der Zeugin als Tatverdächtiger erkannt wurde. Die Beamtinnen und Beamten leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein.

