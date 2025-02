Polizei Mettmann

POL-ME: Erneute Serie von Autoaufbrüchen - Langenfeld - 2502010

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Erneut registrierte die Polizei in Langenfeld-Richrath am Montag, 3. Februar 2025, eine Serie von Autoaufbrüchen. Unbekannte Täterinnen oder Täter entwendeten sowohl aus einem BMW als auch aus zwei Autos der Marke Mini Armaturenteile. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Sonntagmittag, 2. Februar 2025, stellte der Nutzer eines BMW 420d fest, dass aus seinem Auto, das in der Nacht an der Martin-Buber-Straße abgestellt stand, das Lenkrad gestohlen wurde.

Zudem registrierten die Beamtinnen und Beamten am Montag, 3. Februar 2025, zwei weitere Autoaufbrüche: Aus zwei Fahrzeugen der Marke Mini Cooper, die an der Dorotheenstraße geparkt waren, wurden jeweils die festeingebauten Infotainmentsysteme gewaltsam entwendet.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Ob die Taten mit einer Serie von Autoaufbrüchen in Langenfeld-Richrath in der Nacht auf den 1. Februar 2025 in Zusammenhang stehen (wir berichteten in der ots-Mitteilung "Gleich mehrere Fahrzeugaufbrüche - die Polizei ermittelt" unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5963242), ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell