POL-PDLD: Offenbach an der Queich - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Offenbach an der Queich (ots)

Am Sonntagmittag gegen 14:15 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße die Kreisstraße von Insheim kommend in Richtung Offenbach. An der Einmündung zur Landesstraße 542 übersah der 84-Jährige eine 17-jährige Motorradfahrerin, die von Offenbach in Richtung Herxheim fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 17-Jährige so schwer am Fuß, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Das Fahrzeug des 84-Jährigen musste zudem abgeschleppt werden. Während des An- und Abflugs des Rettungshubschraubers wurde die Landesstraße jeweils für wenige Minuten gesperrt. Gegen den 84-jährigen Verkehrsteilnehmer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

