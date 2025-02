POL-PDLD: Durch Fahrweise aufgefallen

Rülzheim (ots) - Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr entwendete eine männliche Person in einem unbeobachteten Moment die Trinkgeldkasse in einer Gaststätte in Rülzheim. In der Kasse befand sich Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Die vorhandenen Videoaufzeichnungen konnten durch die Polizeibeamten eingesehen werden. Hierauf erkannten sie den Dieb wieder, da er ihnen aus vorangegangen Einsätzen bereits bekannt ...

