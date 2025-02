Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen

15 Verstöße gegen die Gurtpflicht stellten Polizeibeamte am Samstagvormittag, 22.02.2025, 11:15 - 12:15 Uhr, bei Fahrzeugführern in der Rheinbrückenstraße in Germersheim fest. Zudem müssen sechs Verkehrsteilnehmer erneut bei der Polizei vorsprechen, da Mängel an den Fahrzeugen festgestellt oder vorgeschriebene Dokumente nicht mitgeführt wurden.

