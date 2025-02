FW Mainz: Entwarnung - Notrufnummer 112 wieder erreichbar

Mainz (ots) - Achtung! Derzeit (Dienstagabend, 3. Februar 2025, 20.15 Uhr) ist die Notrufnummer 112 für das Stadtgebiet Mainz, den Landkreis Mainz-Bingen sowie für den Landkreis Alzey-Worms ausgefallen. Bitte wenden Sie sich im Notfall an die 110 und informieren Sie sich in den bekannten Warnmedien. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung der Störung und informieren fortlaufend. Weitere Infos auf ...

