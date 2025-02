Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wildschwein im Wohngebiet unterwegs

Rülzheim (ots)

Am Sonntagmorgen (23.02.2025) meldeten mehrere Anwohner und Verkehrsteilnehmer ein Wildschwein, welches in Rülzheim im Wohngebiet rund um den Südring durch die Straßen und Gärten rennen würde. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten kam es bereits zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr sowie zu Beschädigungen an Zäunen und Gärten. Auch ein in einem Garten freilaufender Hund wurde durch das Wildschwein schwer verletzt. Letztlich konnte das Tier durch die Polizeibeamten und die hinzugezogenen Jagdpächter auf einem Grundstück lokalisiert werden. Aufgrund der fehlenden Möglichkeit, das hochaggressive Tier zeitnah anderweitig gefahrlos zu sichern und um weitere Schäden zu vermeiden, musste das ca. 60 kg schwere Wildschwein durch den Jagdpächter gegen 11:25 Uhr erlegt werden. Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass das Tier an den Vorderläufen eine frische Verletzung aufwies, welche möglicherweise für das gezeigte, untypische Verhalten ursächlich sein könnte.

