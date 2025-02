Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Wem gehören diese Fahrräder?

Landau (ots)

Am 23.02.2025 gegen 08 Uhr morgens meldet eine 47-jährige Frau eine verdächtige männliche Person in der Landauer Industriestraße. Diese Person würde sich fußläufig in Richtung Schlachthofstraße bewegen und dabei drei Fahrräder mit sich führen. Der 45-jährige Mann konnte schlussendlich durch die eingesetzten Polizeibeamten an dessen Wohnanschrift mitsamt den drei Fahrrädern angetroffen werden. Im Rahmen des Polizeieinsatzes erhärtete sich der Verdacht, dass die drei Fahrräder zuvor entwendet worden sind. Daher wurden alle drei Fahrräder durch die Polizeibeamten sichergestellt. Die Geschädigten sind bisher unbekannt. Ein Strafverfahren wurde gegen den 45-Jährigen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

