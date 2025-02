POL-PDLD: Landau - Durch Spielzeugpistole Polizeieinsatz ausgelöst

Wörth am Rhein (ots) - Am Freitagmittag ereignete sich am Kreisel vor dem Rathaus ein Verkehrsunfall mit einem Pkw und einer Straßenbahn. Die Pkw-Fahrerin kam aus der Mozartstraße und wollte in die Hanns-Martin-Schleyer-Straße Richtung Bahnhof abbiegen. Hierbei missachtete sie die rote Ampel am Kreisel und kollidierte mit der entgegenkommenden Straßenbahn. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9000EUR. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Weder die Fahrzeugführer noch ...

