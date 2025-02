Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/ Kirrweiler - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

A65/ Kirrweiler (ots)

Weil eine 18 Jahre alte Autofahrerin am Samstagabend (08.02.2025, 17.56 Uhr) bei einem Fahrstreifenwechsel auf der A65 bei Kirrweiler (Fahrtrichtung KA) das überholende Fahrzeug eines 27-Jährigen übersah, kam es zu einer folgenschweren Kollision. Dabei wurde die Unfallverursacherin sowie zwei Mitinsassen und der 27 Jahre alte Unfallgegner verletzt und mussten vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden liegt bei über 30.000 Euro. Wegen der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste die rechte Fahrbahn gesperrt und gereinigt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

