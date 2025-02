Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der PI Landau ein verunfalltes Fahrzeug an der Grillhütte in Herxheim gemeldet. Im Nahbereich des Fahrzeuges konnte der stark alkoholisierte Fahrzeughalter angetroffen werden. Dieser machte widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang und des angeblichen Fahrers. Aufgrund der Spurenlage ist von einer Fahrereigenschaft des Halters auszugehen. Diesem wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. An dem älteren Unfallfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fremdschaden dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen.

