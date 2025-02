Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

A 65 Rohrbach (ots)

Am gestrigen Samstag, 08.02.2025 kam es gegen 14:33 Uhr auf der A 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz nach der Anschlussstelle Insheim zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der 57-jährige Fahrer eines Renault übersah bei seinem Überholvorgang den neben ihm fahrenden PKW. Durch die Kollision wurde sein Fahrzeug zunächst in die Mittelleitplanke und anschließend nach rechts geschleudert, wodurch er mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte. Durch herumfliegende Teile wurde ein viertes Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn beschädigt. Der 57-jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A 65 zeitweise voll gesperrt werden.

