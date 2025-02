Landau (ots) - Am 09.02.2025 gegen 02:50 Uhr fiel einer Streife ein Fahrzeug an der Anschlussstelle Landau Zentrum auf. Während der folgenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Nagel, Uwe Telefon: 06341-287-0 ...

