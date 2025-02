POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt Anschlussstelle Landau Zentrum

A 65 Rohrbach (ots) - Am gestrigen Samstag, 08.02.2025 kam es gegen 14:33 Uhr auf der A 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz nach der Anschlussstelle Insheim zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der 57-jährige Fahrer eines Renault übersah bei seinem Überholvorgang den neben ihm fahrenden PKW. Durch die Kollision wurde sein Fahrzeug zunächst in die Mittelleitplanke und anschließend nach rechts ...

mehr