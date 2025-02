POL-PDLD: Pedelec entwendet

Wörth am Rhein (ots) - Am Freitag meldete ein Bürger, dass in der vorherigen Nacht unbekannte Täter aus seinem geparkten Pkw in der Theodolindestraße in Maximiliansau ein sogenanntes Multitool entwendet hatten. Bereits um 1 Uhr in dieser Nacht hatte ein Anwohner der Theodolindestraße mitgeteilt, dass er auf der Überwachungsanlage gesehen hatte, wie ein maskierter Täter vorher in seinen Pkw eingestiegen und diesen durchwühlt hatte. Der Täter war nicht mehr vor Ort. ...

mehr