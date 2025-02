Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Pkw

Wörth am Rhein (ots)

Am Freitag meldete ein Bürger, dass in der vorherigen Nacht unbekannte Täter aus seinem geparkten Pkw in der Theodolindestraße in Maximiliansau ein sogenanntes Multitool entwendet hatten. Bereits um 1 Uhr in dieser Nacht hatte ein Anwohner der Theodolindestraße mitgeteilt, dass er auf der Überwachungsanlage gesehen hatte, wie ein maskierter Täter vorher in seinen Pkw eingestiegen und diesen durchwühlt hatte. Der Täter war nicht mehr vor Ort. In diesem Fall wurde nichts entwendet. Möglicherweise hatte der Täter in beiden Fällen die Keyless-Go-Funktion mittels einem technischen Gerät überwunden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In derselben Nacht entwendeten die Diebe in der Hertzstraße eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Pkw.

Am Vortag wurde bereits in einen Pkw in der Tullastraße eingebrochen. Die hierbei entwendete Damenhandtasche wurde am Freitag in Wörth am Rathausplatz ohne das darin befindliche Münzgeld wieder aufgefunden.

