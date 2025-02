Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Reifenstecher unterwegs

Edenkoben (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter an insgesamt fünf geparkten Fahrzeugen die Reifen. Die ersten Meldungen gingen zunächst aus der Bismarckstraße ein. Dort wurden an einem Audi, einem Mercedes und einem Skoda insgesamt sieben Reifen durch Einstiche beschädigt. Im Laufe des Vormittags meldeten sich noch zwei Geschädigte aus der Straße "In der Halde" in Edenkoben. Hier wurden jeweils die rechten Vorderreifen von zwei PKW, einem Skoda und einem VW, plattgestochen. Die Polizei bittet Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich bei der Polizei Edenkoben telefonisch unter 06323 955-0 zu melden.

