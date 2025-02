POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss ...

Knittelsheim (ots) - Im Zeitraum 19.02. - 21.02.2025 wurden in der Hauptstraße in Knittelsheim zwei Fahrzeuge beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzen an einem blauen Ford den Radkasten. An einem blauen BMW wurde ein Reifen zerstochen und die Fahrertür zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise werden unter 07274/985-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Germersheim entgegengenommen. Rückfragen bitte ...

