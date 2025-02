Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Opel massiv beschädigt - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (14.02.2025) 06.20 Uhr und Montag (17.02.2025) 12.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Opel, der auf einem Privatparkplatz in der Friedrichstraße nahe dem Erlenweg in Ludwigsburg abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte nahezu alle lackierten Fahrzeugteile und zerstach alle vier Reifen. Auch die Seitenfenster und die Frontscheibe wiesen Beschädigungen auf, so dass ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Oststadt zu wenden.

