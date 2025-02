Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: mehrere Pedelecs entwendet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter betraten widerrechtlich? in der Nacht zum Samstag zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr mehrere Gärten in der Eberhardstraße in Weil im Schönbuch. Von dort gelangten sie in Gartenhütten und Garagen der Anwohner. Dort entwendeten die Täter schließlich insgesamt vier Pedelecs im Gesamtwert von über 15.000 Euro, die in den Räumlichkeiten noch zusätzlich mit Schlössern gesichert waren. Der Polizeiposten Holzgerlingen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sich unter Tel. 07031 41604-0 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de melden sollen.

