Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Einen noch nicht zu beziffernden Sachschaden richteten noch unbekannte Täter an, die zwischen Freitag (14.02.2025) 18:00 Uhr und Samstag (15.02.2025) 05:00 Uhr einen in der Carl-Benz-Straße in Holzgerlingen stehenden Zigarettenautomaten aufbrachen. Anschließend wurde dieser komplett entleert . Der Polizeiposten Holzgerlingen nimmt Hinweise unter Tel. 07031 41604-0 oder per Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

