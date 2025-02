Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Unfallflucht im Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (16.02.2025) gegen 08:15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker in Schönaich von der Kreisstraße 1057 kommend in den Kreisverkehr "Im Vogelsang" ein und verließ diesen dann in Richtung Industriegebiet. Hierbei übersah Fahrer mutmaßlich einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 60-jährigen Radfahrer. Der Fahrradlenker bremste, um eine drohende Kollision zu verhindern, und stürzte hierbei zu Boden. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der 60-Jährige blieb unverletzt. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden knapp 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Böblingen unter Tel: 07031 13-2500 oder per Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell