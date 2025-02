Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin verletzt Filialleiterin bei räuberischem Ladendiebstahl

Hagen-Mitte (ots)

Samstagmittag (15.02.2025) beging eine 26-Jährige in einer Parfümerie in der Elberfelder Straße einen räuberischen Diebstahl und griff die Filialleiterin des Geschäftes zusammen mit einem Begleiter an. Beide Personen flüchteten anschließend in Richtung Volkspark. Die leicht verletzte Filialleiterin verständigte nach der Tat die Polizei und gab an, dass beide Personen die Parfümerie gegen 12 Uhr betraten und zunächst verschiedene Parfümregale betrachteten. Sie habe den Mann angesprochen und gefragt, ob sie ihm behilflich sein könne. Dies habe er verneint. Anschließend sei die 26-Jährige mit Ware in der Hand in Richtung Ausgang gegangen.

Die Filialleiterin habe die Ladendiebin daraufhin am Arm festgehalten und ihr mitgeteilt, dass sie das Parfüm bezahlen müsse. Sie sei dann von der Täterin zu Boden gerissen worden. Der Begleiter der Frau habe ihr darüber hinaus geholfen und die Filialleiterin, die sich bei dem Vorfall verletzte, von hinten geschubst. Darüber hinaus wurde die Brille der Frau beschädigt.

Zwei Polizisten trafen die 26-jährige Ladendiebin im weiteren Verlauf an einer Parkanlage in der Bergstraße an. Die 26-Jährige, die ein Reizstoffsprühgerät mit sich führte, wurde vorläufig festgenommen und noch am Abend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Sie erhielt eine Strafanzeige aufgrund des räuberischen Diebstahls, Diebstahls mit Waffen, Sachbeschädigung und Körperverletzung. (arn)

